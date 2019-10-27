صباحات الهلال.. استعداد جماهيري لديربي الرياض بذكريات 2013

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“صباحات الهلال”.. بهذا الوسم الذي اعتلى صدارة “تويتر”، حيَّت الجماهير الهلالية فريقها، مستشرفة منه انتصاراً جديداً في مباراة الديربي أمام غريمه التقليدي النصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/2020، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

جماهير الهلال التي علقت على الوسم، دعت لفريقها بالنصر، وسط حالة كبيرة من التفاؤل بتأهل الحوت الأزرق لنهائي كأس أبطال آسيا، مع تذكير لجماهير النصر بالنتائج الثقيلة التي مني بها فريقهم أمام الهلال، خاصة خماسية ديربي مايو 2017.

هذا وتزايد التراشق بين الجمهورَين باستعراض عدد من مشجعي الهلال ما سموه بـ”ليلة هروب أجانب النصر”، قبل ديربي 25 نوفمبر 2013.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنصر، في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل النصر المركز السادس بـ11 نقطة، وذلك عقب مرور 7 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن الهلال خلال الجولة الماضية (السابعة) من تحقيق الفوز على حساب ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف، فيما عاد النصر لنغمة الانتصارات بتحقيق الفوز على الرائد بهدفين نظيفين.