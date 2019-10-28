صحيفة إيطالية تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

كشفت صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية، عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأشارت “إل ميساجيرو”، إلى أن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد للفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها مجلة فرانس فوتبول.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن رونالدو تقدم على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح اللاعب المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة باريس، يوم 2 ديسمبر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الاتصالات أجريت في الأسابيع الأخيرة بين كريستيانو رونالدو واللجنة المسؤولة عن الكرة الذهبية، موضحة أن نجم يوفنتوس استقبل وفدًا من فرنسا لإجراء حوار معه، لنشره بعد حفل توزيع الجوائز.

وأضافت أن رونالدو حصد لقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي مع يوفنتوس، وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي، وتجاوزه حاجز الـ 700 هدف في مسيرته، بالإضافة إلى تألقه في دوري الأبطال الموسم الماضي.