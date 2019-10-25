صحيفة بريطانية: التأشيرة السياحية إحدى ثمار التفكير الإصلاحي لـ الأمير محمد بن سلمان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها أمام السياح الأجانب، خارج إطار الحج والعمرة، لأول مرة بموجب نظام تأشيرات جديد.

في هذا الإطار، قالت صحيفة “ذا صن”، البريطانية، إن هذه الخطوة الجديدة تأتي بتوجيه من التفكير الإصلاحي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي من ضمن جهود حكومية لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وتابع المقال: “تطور المملكة العربية السعودية البنية التحتية، بما في ذلك نظام النقل الجوي ، و 13 مطاراً دولياً، وتتمتع البلد بمناطق جذب سياحي، تغري السياح، من الرحلات البحرية إلى المناظر الطبيعية الصحراوية، والقرى الجبلية التاريخية أو منتجعات البحر الأحمر”.

وتابعت الصحيفة البريطانية: الحكومة جادة في هذا الأمر، وأصدرت المملكة قائمة بأسماء 49 بلداً أصبح مواطنوها مؤهلين للحصول على تأشيرات سياحية، لكن يظل دخول مكة المكرمة محظوراً على غير المسلمين، وكذلك يُحظر تداول المشروبات الكحولية وهو أمر أساسي لا يمكن للمملكة السماح به مطلقًا.

وختمت الصحيفة بالقول إن أفضل طريقة للمملكة لتكون في مقدمة دول العالم الحديث هي من خلال الاحتكاك مع أكبر عدد ممكن من البشر من هذا العالم، وهو ما سنعكس على مشاركة السعوديين في تنمية هذا العالم.