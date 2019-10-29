صحيفة فرنسية : عيون مستثمري دافوس الصحراء على أرامكو

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة “Ouest-France” الفرنسية، إن مبادرة مستقبل الاستثمار المعروف بـ “دافوس الصحراء” تتميز بالأبهة والفخامة هذا العام، حيث اتجه كبار المسؤولين الأمريكيين والرؤساء الأجانب وقادة الشركات الدولية الكبرى إلى المملكة، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المؤتمر هذا العام هو أفضل نسخة مقارنة بنسختي عام 2017، و2018، موضحة أنه أبرز المملكة كاقتصاد ديناميكي يجذب الاستثمارات الأجنبية، متابعة: “ويأتي ذلك ضمن إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الطموحة في المملكة، ضمن رؤية المملكة 2030”.

وقالت “Ouest-France” إن العديد من المشاركين في مؤتمر دافوس الصحراء من رجال الأعمال والمستثمرين، سيولون مزيدًا من الاهتمام إلى اكتتاب أرامكو الذي طال انتظاره.

يذكر أن اكتتاب أرامكو سيبدأ في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019 بحسب ما أعلنته قناة العربية اليوم.

ويشمل برنامج المبادرة عددًا من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة، مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.