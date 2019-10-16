صدمة غير متوقعة لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي على موعد مع صدمة جديدة، وذلك بعد تعثر مفاوضاته مع المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو مدرب نادي مونتيري المكسيكي السابق.

وكانت تقارير صحافية محلية أشارت إلى أن إدارة الأهلي تُسابق الزمن وذلك من أجل التعاقد مع دييغو ألونسو، بعد فشل الاتفاق مع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق لتدريب الراقي.

وأوضحت تقارير إخبارية أن دييغو ألونسو رفض العرض الذي قُدم من قبل إدارة الأهلي لتدريب الراقي خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، كشف المصري محمد حبشي وكيل أعمال جروس في تصريحات إعلامية أن المدرب السويسري لن يتفاوض مجددًا مع إدارة الأهلي لتدريب الراقي.

وأضاف حبشي أن السبب الرئيسي وراء تعثر مفاوضات إدارة الأهلي مع جروس أن الإدارة لم تنجح في تلبية مطالب خاصة لـ جروس في عقده الجديد مع الراقي مما جعل المدرب يشعر بأن الأمر لن يكون مجديًا له عند تدريب الراقي.

وكانت القصة بدأت عندما اتجه وفد من الأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التفاوض مع جروس لتدريب الراقي، حيث تم الاتفاق على مقابل مالي معين يصل إلى مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وعاد جروس بعد ذلك وطلب الحصول على مليوني ونصف المليون دولار، وهو ما وافقت عليه إدارة الأهلي مجددًا، لكن المدرب السويسري فضّل بعد ذلك عدم استكمال المفاوضات.

وكانت إدارة أحمد الصائغ أقالت المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الأهلي بعد الخسارة من نادي الوحدة.