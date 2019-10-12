صدمة كبرى لـ مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على موعد مع صدمة جديدة قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية: إن بول بوغبا قد يغيب عن مباراة ليفربول بسبب إصابة تعرض لها في القدم خلال مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع عودة بوغبا لمباريات مانشستر يونايتد مع بداية شهر نوفمبر.

وتُقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري على ملعب الأولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة ESPN الرياضية أن زيدان يرغب في التعاقد مع بوغبا، على الرغم من وجود نية لدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتحرك وضم الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويرغب كريستيان إيركسن في الرحيل عن توتنهام بسبب تراجع نتائج السبيرز في الفترة الأخيرة.

وقيل مؤخرًا: إن بول بوغبا قال لإدارة مانشستر يونايتد إنه لن يجدد عقده، وذلك من أجل الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي.