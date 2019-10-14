صدمة كبيرة لـ إنتر ميلان

صدمة كبيرة لـ إنتر ميلان

2019/10/14
الساعة 9:17 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب التشيلي، أن اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز يواجه خطر الغياب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بعد إصابة تعرض لها في كاحل القدم.

وأوضح رويدا أن سانشيز ذهب إلى إنتر ميلان الإيطالي من أجل تقرير مصيره وكيفية علاج إصابته، مضيفًا أن سانشيز مهدد بالغياب لمدة شهرين أو ثلاثة.

وكان أليكسيس سانشيز انضم لنادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة ولمدة موسم من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق لـ أليكسيس سانشيز اللعب في صفوف برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي.

من ناحية أخرى، فضّل اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش مغادرة إنتر ميلان والانضمام لنادي بايرن ميونيخ الألماني قبل انطلاق موسم 2019- 2020.


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