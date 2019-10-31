صدى الملاعب يحصد الجائزة الذهبية لأفضل تقرير رياضي تلفزيوني

المواطن - الرياض

حصد برنامج “صدى الملاعب”، الذي يقدمه الزميل مصطفى الأغا على MBC1، الجائزة الذهبية لأفضل تقرير رياضي تلفزيوني، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم في العاصمة السعودية الرياض، ضمن أول منافسة من نوعها بين التقارير الرياضية المتلفزة.

من جانبه أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بجهود برنامج “صدى الملاعب”، وأثنى على خبرة مصطفى الأغا وأدائه، متمنيًا أن تستفيد البرامج الأخرى من خبرة “صدى الملاعب” في هذا المجال، وأن تكون الجائزة بمثابة حافز للمشاركين من البرامج الأخرى للتنافس على الفوز مستقبلًا.”

وكان وزير الإعلام تركي الشبانة قد سلّم الجائزة الذهبية لأفضل تقرير رياضي تلفزيوني إلى مراسل برنامج “صدى الملاعب” في جدة الزميل علي شراية، بعد أن خاضت ثلاثة تقارير مقدّمة من برنامج “صدى الملاعب” غمار المنافسة بين عشرة تقارير رياضية تلفزيونية أخرى تأهلت جميعها إلى المراكز العشرة الأولى خلال المراحل المتقدمة من المنافسة. وختامًا وصلت ثلاثة تقارير تلفزيونية مقدمة جميعها من “صدى الملاعب” إلى المراكز الثلاثة الأولى فأصبح التنافس على الجائزة بذلك حكرًا على تقارير برنامج “صدى الملاعب” وحده.

في هذا السياق، توجه مصطفى الأغا بالشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ووزير الإعلام تركي الشبانة، وأضاف: “تشكل هذه الجائزة حافزًا كبيرًا لنا للمضي قدمًا في مسيرة التفوق والريادة، سيّما وأن فن إعداد التقارير الرياضية المحترفة يمثل مادة رئيسية في البرامج الرياضية والكروية عمومًا، وبرنامج “صدى الملاعب” خصوصًا، والذي يضم فريقًا متميزًا من المراسلين الكرويين اللامعين”.