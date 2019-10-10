صراع جديد بين #الأهلي و #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

دخل النادي الأهلي في منافسة وصراع جديد مع شقيقه نادي الاتحاد، حيث يبحث كل منهما عن مدرب أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ويتواجد حاليًا المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري، على رادار كل من الفريقين.

وسيكون الصراع على أشده، حيث سيحاول كل فريق تقديم كل ما لديه لإقناع كريستيان جروس بالقدوم وتدريبه.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها المدرب صالح المحمدي مع النادي الأهلي حاليًا لكن اتجاه إدارة أحمد الصائغ هو التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

ويُمكن القول إن أيام المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مع نادي الاتحاد باتت معدودة حيث تبحث الإدارة الاتحادية عن المدرب المناسب قبل اتخاذ قرار بإقالة سييرا.

ويملك كريستيان جروس خبرة جيدة في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015- 2016.

ودخل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت نقل مباراة الأهلي والاتحاد من الأول من نوفمبر إلى 31 أكتوبر، وذلك بسبب مشاركة الاتحاد في البطولة العربية.