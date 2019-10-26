صرخة لإنقاذ الأطفال من استغلال ذويهم عبر وسم لا للشهرة السوداء

المواطن - سعد البحيري

انتقد العديد من المواطنين استغلال بعض الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم لتحقيق الشهرة عبر مقاطع يتم تداولها خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا النوع من الاستغلال يحرم الأطفال من أن يعيشوا حياتهم الطبيعة.

سلعة رخيصة:

وعبر وسم “لا للشهرة السوداء” انطلق المغردون للتحذير من هذا السلوك، حيث قال عبدالهادي القحطاني: شيء مؤسف من بعض الآباء جعلوا من أبنائهم سلعة رخيصة يتاجرون بهم مقابل الشهرة والمال وحرموهم طفولتهم البريئة، مجازفين بأرواحهم أمام الأعين الحاسدة والتي ألحقت ببعضهم الأمراض ومنهم من فقد حياته وذلك ضحية الآباء المستهترين.

فيما قالت جود: “الشهرة السوداء مصطلح يرمز إلى تحقيق الشهرة بطرق تتنافى مع حقوق الإنسان.. هناك أطفال يُحرمون من أبسط مبادئ الحياة الكريمة التي تحفظ حقوقهم كما أقرها الشرع والقانون، ويصبحون سلعة في أيدي المستغلين من أجل جمع المال وتحقيق الشهرة السوداء”.

سلسلة جرائم مستقبلية:

أما علياء فقالت: “قضية استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي لكسب المال والشهرة هي في الحقيقة جريمة تؤسس لسلسلة جرائم مستقبلية منقطعة النظير وتستحق أكبر عاصفة حزم من الدولة لقطع دابرها والتعامل معها بقانون الوأد في المهد مهما كانت كلفة هذه القضية”.

وتفاعلت نورة العتيبي مع الوسم بقولها: “الشهرة للأسف أصبحت طموح الجميع يسعى له ويتمناه وهذا في الحقيقة خطأ جسيم.. أصبحت فئة كبيرة من الناس طموحهم وشغفهم وربما حلمهم الشهرة ويعمل قصارى جهده لتحقيقها حتى لو على حساب نفسه.. انعكس ذلك على الأطفال فما بالك من استغلالهم بعينهم لهذا الهدف”.