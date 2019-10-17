“صف النية” .. تغريدة من رئيس النصر السابق تُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

أطلق سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه في تويتر.

ونشر سعود آل سويلم تغريدة وأرفق معها فيديو بعنوان “صف النية”.

وتفاعل مستخدمو تويتر مع تغريدة سعود آل سويلم التي جاءت في وقت القضية المثارة حاليًا بين سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق والهيئة العامة للرياضة حول التدقيق المالي المختص بـ170 مليون ريال.

وكان سعود آل سويلم اعتذر عن الترشح لرئاسة النصر في صيف العام الجاري، ليتقدم صفوان السويكت لانتخابات العالمي ويفوز برئاسة العالمي لمدة أربع سنوات.

من ناحية أخرى، حرص روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على كشف حقيقة خطورة المرض الذي تعرض له اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول.

وكانت إحدى الصحف المغربية قالت إن حمدالله تعرض لمرض الإنفلونزا الذي وصفته بأنه مرض وبائي خطير، حيث قالت بأن المرض منعه من حضور تدريبات النصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال المدرب روي فيتوريا إن حمدالله بخير وإن إصابته بمرض الإنفلونزا لن تمنع مشاركته يوم السبت المقبل أمام الرائد في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.