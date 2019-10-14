صقر حر أبيض.. هدية بوتين إلى الملك سلمان

صقر حر أبيض.. هدية بوتين إلى الملك سلمان

2019/10/14
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، هدية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبارة عن صقر حر أبيض.

وجاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين للرئيس الروسي لدى زيارته للمملكة، وخلال استقباله في قصر اليمامة.

ونشر المصور في الديوان الملكي، بندر الجلعود، صورًا للهدية القيمة التي قدمها بوتين إلى الملك سلمان.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.


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