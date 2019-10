صلاح وحكيمي يُزينان التشكيلة المثالية بـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني في التشكيلة المثالية بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

في حراسة المرمى: بوركي من بوروسيا دورتموند.

في خط الدفاع: توماس مونييه من باريس سان جيرمان، لوكومي لاعب جينك البلجيكي، حكيمي من دورتموند.

في خط الوسط: محمد صلاح من ليفربول، دينيس لاعب نادي كلوب بروج البلجيكي، فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي، سيرجي جنابري لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

في خط الهجوم: البولندي ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، مينامينو لاعب نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، البرازيلي فيرمينيو لاعب ليفربول.

وانتهت مباراة Liverpool vs red bull، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز ليفربول الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف على نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي.

بدأ الشوط الأول من لقاء Liverpool vs red bull بهجوم ناري من قبل ليفربول، حيث نجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل فريق ليفربول ضغطه خلال دقائق الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني في المباراة، فتمكن اللاعب الأسكتلندي أندرو روبيرتسون من إحراز الهدف الثاني للريدز عند حلول الدقيقة الخامسة والعشرين.

ونجح لاعبو ليفربول في تأمين تفوقهم في النتيجة خلال الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull، وذلك عن طريق إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ36.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull، تمكن اللاعب الكوري هوانج هي تشان من إحراز الهدف الأول لنادي سالزبورغ في الدقيقة الأربعين، بعد مراوغة جميلة للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull بتفوق ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في مباراة أمس أمام سالزبورغ.

