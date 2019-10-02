صلاح يقود ليفربول لعبور فخ مباراة Liverpool vs red bull

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Liverpool vs red bull، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز ليفربول الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف على نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي.

بدأ الشوط الأول من لقاء Liverpool vs red bull بهجوم ناري من قبل ليفربول، حيث نجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل فريق ليفربول ضغطه خلال دقائق الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني في المباراة، فتمكن اللاعب الأسكتلندي أندرو روبيرتسون من إحراز الهدف الثاني للريدز عند حلول الدقيقة الخامسة والعشرين.

ونجح لاعبو ليفربول في تأمين تفوقهم في النتيجة خلال الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull، وذلك عن طريق إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ36.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull، تمكن اللاعب الكوري هوانج هي تشان من إحراز الهدف الأول لنادي سالزبورغ في الدقيقة الأربعين، بعد مراوغة جميلة للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Liverpool vs red bull بتفوق ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة Liverpool vs red bull، تراجع أداء فريق ليفربول؛ مما أعطى الفرصة لنادي ريد بول سالزبورغ لإحراز الهدف الثاني، عن طريق اللاعب الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة السادسة والخمسين.

وواصل نادي سالزبورغ مفاجآته في مباراة Liverpool vs red bull، وأضاف الهدف الثالث في شباك ليفربول عبر اللاعب إيرلينج هالاند في الدقيقة الستين.

وضغط نادي ليفربول بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الرابع في مباراة Liverpool vs red bull، حيث تمكن المصري محمد صلاح من إضافة الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة السبعين.

وانتهت مباراة Liverpool vs red bull بفوز ليفربول برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد الريدز أول 3 نقاط له في دور المجموعات.