صوت رصاص وقنابل غاز.. ماذا يحدث على بوابات المنطقة الخضراء بالعراق؟

المواطن - الرياض

تصاعدت وتيرة الأحداث في العراق، بعد لجوء القوات الأمنية على بوابات المنطقة الخضراء لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بعد محاولتهم العبور مجددا إلى المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية.

وبحسب ما أوردت وكالات الأنباء، فقد دوى صوت الرصاص بشكل متفرق على أبواب المنطقة الخضراء صباح اليوم الجمعة، مع تحليق للمروحيات فوق تلك المنطقة.

وتحدث متابعون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع حالات اختناق في صفوف المتظاهرين عند بوابات المنطقة الخضراء نتيجة إلقاء قنابل الغاز، حيث بلغت 15 حالة، مع وصول سيارات الإسعاف إلى ميدان التحرير.

وكان هناك حديث في وسائل الإعلام عن خروج تظاهرات في العراق للمطالبة بإصلاحات هيكلية حكومية.