صورة محمد صلاح مع عارضة أزياء تُثير السخرية

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، لردود فعل ساخرة بعد التقاطه صورة دعائية لإحدى المجلات مع عارضة أزياء برازيلية تُدعى أليساندرا أمبروسيو.

وكان محمد صلاح قام بنشر صوره مع عارضة الأزياء أليساندرو أمبروسيو أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي لديه مثل الفيسبوك وتويتر وإنستجرام؛ مما تسبب له في تعليقات ساخرة ونقد شديد له، خاصة أنه متزوج ولديه ابنة تُدعى مكة.

يذكر أن محمد صلاح كان تُوج بجائزة رجل عام 2019 من مجلة GQ قبل أن يقوم بحملة إعلانية للمجلة المذكورة والتقاط صور دعائية لغلافها الرئيسي.

من ناحية أخرى لن يُشارك محمد صلاح في مباراة المنتخب المصري وبوتسوانا الودية المقرر إقامتها بعد غد الاثنين في إطار استعدادات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وكان محمد صلاح تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مناصفة مع الجابوني بيير أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حيث سجل كل منهم 22 هدفًا.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي التي أُقيمت في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف.

وساهم محمد صلاح بصورة كبيرة في صعود المنتخب المصري لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا بعدما أحرز هدفي الفوز في الجولة الحاسمة في شباك منتخب الكونغو برازفيل.

وسجل محمد صلاح هدفين للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم في روسيا بواقع هدف في شباك منتخب روسيا، وهدف في شباك المنتخب السعودي.

ويُعد محمد صلاح ثالث لاعب عربي يُتوج بدوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر نجم بورتو البرتغالي الأسبق والمغربي أشرف حكيمي مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وسبق لـ محمد صلاح اللعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي وبازل السويسري وفيورنتينا وروما في إيطاليا.