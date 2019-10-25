صور.. أديل بإطلالة رائعة بعد فقدانها الوزن
بفضل تمارين البيلاتس

صور.. أديل بإطلالة رائعة بعد فقدانها الوزن

2019/10/25
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف أ

بدت المغنية البريطانية الشهيرة، أديل، مثيرة بعد أن ظهرت بإطلالة بفستان أسود مخملي مكشوف الكتفين، وحزام يحدد الخصر، وبدا أنها خسرت الكثير من الوزن بشكل ملحوظ.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، حضرت “أديل” حفل عيد ميلاد المغني “دريك”، وفاجأت الجميع بإطلالتها الجديدة التي ظهر فيها لياقتها البدنية الواضحة، بتصفيفة شعر ذيل الحصان التي أبرزت ملامح وجهها، وزوج من الأقراط الفضية، ووضعت ظلال عيون برونزية، وطلاء شفاه وردي.

وردت “أديل” على متابعيها الذين لاحظوا رشاقتها، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قائلة: “اعتدت سابقا على البكاء، حاليا اعتاد على التعرق”، ويعتقد أن المغنية البريطانية اكتسبت هذا الشكل من خلال ممارسة تمارين بيلاتيس.

 البيلاتيس هو نظام لياقة بدنية يعمل على تقويم الجسم ، بهدف زيادة مرونته، وتقوية العضلات، ويستند على التحكم والتنفس والدقة والتركيز لنجاح التمرينات.

 


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