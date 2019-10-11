صور أولية.. انفجار ناقلة نفط إيرانية يشعل النار ويلوث البحر قبالة محطة الشعيبة

صور أولية.. انفجار ناقلة نفط إيرانية يشعل النار ويلوث البحر قبالة محطة الشعيبة

2019/10/11
الساعة 11:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وقع انفجار في ناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط ما تسبب في تسرب نفطي في البحر الأحمر داخل المياه الدولية قبالة محطة الشعيبة وعلى بُعد 95 كم من ميناء جدة.

ونقلت وسائل إعلامية إيرانية عن مصادرها القول إن الانفجار الذي وقع في الناقلة سينوبا ألحق أضرارًا بالغة بها وأدى لتسرب نفطي فيما أعلنت طهران أنه تمت السيطرة على عملية التسرب.

وأفادت مصادر رسمية إيرانية بتوقف التسرب النفطي وأن الوضع تحت السيطرة فيما لفتت طهران إلى أن الناقلة لا تزال في البحر الأحمر إلا أنه من المتوقع أن يتم تغيير مسارها.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس إنه يعلم بوقوع الحادث من تقارير إعلامية لكن ليست لديه معلومات أكثر.

وتشير المعلومات المتوفرة عن الناقلة الإيرانية إلى أنها كانت متجهة إلى قناة السويس في مصر وأن الحادث وقع قرب الشعيبة.


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