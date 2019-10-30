صور.. إحباط دخول 1350 كجم من الحشيش وضبط 58 مهربًا

تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب ألف وثلاث مئة وخمسون كجم من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 58 شخصًا بينهم مواطن واحد خلال شهر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر صفر من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1350) ألف وثلاث مئة وخمسون كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (58) ثمانية وخمسون شخصًا، بينهم (36) ستة وثلاثون متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و (14) أربعة عشر متهمًا من الجنسية اليمنية، و(7) سبعة متهمين من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.