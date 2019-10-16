صور.. إصابة ٣ طلاب في انقلاب مركبة ببحر أبو سكينة

صور.. إصابة ٣ طلاب في انقلاب مركبة ببحر أبو سكينة

2019/10/16
الساعة 5:26 مساءً
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المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

أصيب ثلاثة طلاب من بحر أبو سكينة بإصابات من متوسطة إلى بليغة في رحلة العودة إلى منزلهم، وذلك أثناء خروجهم من ثانوية الملك سعود إثر انقلاب المركبة التي كانوا يستقلونها.

من جانبه اطمأن مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم يرافقه رئيس مركز بحر أبو سكينة سعد بن يحيى الحياني ومدير مكتب التعليم بالمركز علي بن موسى الطاير ومدير مراكز الرعاية الصحية الأولية المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري على سلامة الطلاب الذين تعرضوا لحادث مروري اليوم.

وكانت فرق من المرور والشرطة والهلال الأحمر باشرت مسرح الحادث فور وقوع البلاغ.

وقدم ذوو الطلاب المصابين الشكر والتقدير لمدير الشؤون الأمنية ورئيس مركز بحر أبو سكينة ومدير مكتب التعليم بالمركز ومدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة على زيارتهم والاطمئنان على حالة أبنائهم الصحية مثمنين بادرتهم وحرصهم على متابعة حالة الطلاب الصحية.


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