صور.. إطلالة ملكة إسبانيا تبهر حضور مؤتمر التجارة في كوريا

صور.. إطلالة ملكة إسبانيا تبهر حضور مؤتمر التجارة في كوريا

2019/10/24
الساعة 5:42 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

تزور ملكة إسبانيا، ليتيزيا، 46 عامًا، وزوجها الملك فيليب، كوريا الجنوبية، في رحلة تستغرق يومين، لحضور اجتماع مع وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.

وفي وقت لاحق من الزيارة، حضر ملك إسبانيا فيليب والملكة ليتيزيا، حفل توزيع الجوائز الفخرية في سيول، حيث كُرم من العمدة، بارك وون – سو، وحصولهما على الجنسية الفخرية.

أدارت الملكة رؤوس الحاضرين، بإطلالتها الأنيقة والراقية، حيث ارتدت تنورة مصنوعة من الجلد من اللون البني المحمر، يصل طولها إلى الركبة، وبلوزة باللون الأبيض عالية العنق، مزينة بالدانتيل، وحذاءً بالعكب العالي بنفس لون التنورة، وزينت الملكة إطلالتها بأقراط بنية وفضية تتناسق مع ألوان ملابسها، ومساحيق تجميل هادئة تبرز حسن ملامحها.

ويناقش الزوجان الملكيان، أثناء زيارتهما، الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 


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