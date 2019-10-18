صور.. احتراق بركسات في مشروع تحت الإنشاء بينبع

المواطن - المدينة المنورة

أخمدت فرق الدفاع المدني، في المدينة المنورة، حريقًا اشتعل في مجموعة من البركسات على مساحة 56 م2.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني، تبلغنا عند الساعة ٠٦:٤٦ من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٢/١٩ عن حادث حريق في مجموعة من البركسات داخل أحد المشاريع تحت الإنشاء بطريق ينبع جدة السريع ك ٤٥ بمحافظة ينبع.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء الهيئة الملكية وعند الوصول اتضح نشوب حريق في مجموعة من البركسات تقدر عددها ب ٧٥ بركس داخل أرض المشروع واقتصر الحريق على عدد ٤ بركسات منها بمساحة إجمالية تقدر بحوالي ٥٦ م٢.

ولفت إلى أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني وفرقة إطفاء الهيئة الملكية قبل وصول الدعم من فرق إطفاء الشركات الصناعية وبدون إصابات.

وقال إن التحقيق جارٍ من قبل الجهات المختصة عن أسباب الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.