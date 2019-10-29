صور.. اقتران هلال ربيع أول مع كوكب الزهرة

المواطن - الرياض

نشر الفلكي ملهم هندي صورًا لعملية اقتران هلال شهر ربيع الأول مع كوكب الزهرة.

وعلق هندي على الصور بالقول: اقتران هلال ربيع أول مع نجمة المساء كوكب الزهرة.

وكان خبراء فلك كشفوا في وقت سابق أن هلال ربيع أول سوف يرتبط بحدثين الحدث الأول، هو اقتران الهلال بكوكب الزهرة بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 حيث يمكث الهلال حوالي 78 دقيقة، ويظهر فتحة قوس الهلال تجاه الأعلى (الشرق) ويكون مقترنًا بكوكب الزهرة حيث يبدو للراصد كوكب الزهرة كنجم مشرق إلى يسار القمر وتفصلهما حوالي 3.5 درجة قوسية.

وأوضحوا أنه يمكن رؤية الحدث في سماء صافية خالية من الغيوم والغبار، ولا يوجد جبال أو مبانٍ أو ما يحجب الرؤية نحو الأفق، بينما يكون كوكب عطارد إلى يسار الهلال بحوالي 7 درجات قوسية من الهلال بحيث يكون كوكب الزهرة يتوسط الهلال وكوكب عطارد، ويبدو عطارد كنجم خافت.

أما الحدث الثاني فهو اقتران الهلال بكوكب المشترى بعد غروب شمس يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، حيث سيبدو المشترى كنجم مشرق بجانب الهلال ويمكن رؤية الاقتران في سماء صافية خالية من الغيوم والغبار ولا يوجد جبال أو مبانٍ أو ما يحجب الرؤية.