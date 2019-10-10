صور.. الأمريكي كريستوفر أول سائح يزور حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت محافظة حفر الباطن في اليومين الماضيين زيارة أول سائح من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زار السائح كريستوفر عددًا من الأماكن في المحافظة برفقة أحد رجال الأعمال.

وقال منيع المنيع المرافق للسائح: قمت بمرافقة السائح وإطلاعه على الجزء الكبير من الثقافة السعودية والعربية بشكل عام، ورافقته إلى البر للتعرف على الإبل التي تعتبر مدعاة للفخر عند المواطن العربي التي يحافظ عليها لما تمثله من تراث وجزءًا من تقاليد الآباء والأجداد على مر العصور.

وأضاف المنيع: تجولت مع كريستوفر في أنحاء حفر الباطن ومن ضمن الأماكن التي زرناها متحف كشتة واطلع الأمريكي “كرستوفر” على محتويات المتحف ومشاهدة القطع الأثرية المعروضة والحيوانات المحنطة مبديًا إعجابه بما شاهده.

واختتم السائح زيارته بتناوله العشاء بحضور جمع من المواطنين تبادل خلالها الأحاديث متعرفًا على العادات والتقاليد السعودية المختلفة حسب كل منطقة.

وغادر السائح الأمريكي المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي متوجهًا إلى مدينة شيكاغو الأمريكية.