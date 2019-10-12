صور.. الأمطار الغزيرة تظهر جمال الأجواء في المملكة

المواطن - واس

هطلت اليوم أمطار ما خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على أثرها الأرض.

كما شهدت منطقة الباحة اليوم أمطاراً متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، إرتوت على أثرها الأرض.

وكذلك هطلت اليوم أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، شملت الشبحة وحراض والهجمية وشثاث والرويضات والقرى والهجر التابعة، سالت على أثرها الشعاب وبعض الأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

