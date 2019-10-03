صور.. الأمطار ترسم لوحة فنية بديعة في بارق ومحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

هطلت أمس الخميس، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية لمحافظة بارق شملت قرية المربع والشاحن وحديدة وآل هيزعة والصلبة جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

كما شهدت محافظة محايل أمس هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية والجنوبية من المحافظة شملت قرية محصن وآل فاهمة والنصب والحيلة الشرقي والقربي وسبجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت، في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.

وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.