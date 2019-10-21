صور.. #الاتحاد يصل إلى دبي

المواطن - مروة نبيل

وصلت، مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى دبي استعدادًا لمواجهته المرتقبة ضد الوصل الإماراتي.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة العميد إلى دبي، برئاسة رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائب الرئيس المشرف على كرة القدم أحمد كعكي.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرانه الجماعي، مساء اليوم، على ملعب نادي الوصل.

ويلعب الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.