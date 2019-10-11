صور.. الحملة الطبية لمركز الملك سلمان تجري 694 عملية جراحية في إبادان بنيجيريا

المواطن - واس

تمكنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعمل حاليا في مدينة إبادان بجمهورية نيجيريا من إجراء 694 عملية جراحية للمصابين بضعف النظر أو العمى، وتكللت بنجاح عالٍ يعكس الالتزام الإنساني للمركز تجاه المحتاجين لبرامجه حول العالم.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة، التي تنطلق هذه المرة إلى مدينتي إبادان ولافيا في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وخُصّصت لمكافحة العمى والأمراض المسببة له حيث كشفت فِرق الحملة على قرابة 8.000 حالة في مدينة إبادان وحدها، وجرى صرف الأدوية والنظارات الطبية لمحتاجيها فيما جرى إحالة 500 شخص إلى العمليات ليتزايد الرقم فيما بعد إلى 694 حالة أجريت لها عمليات جراحية، استفاد من هذه العمليات كبار السن والنساء والأطفال.



من جهة أخرى أقام أهالي مدينة “إبدان” ومستشفى إدي أويو حفلاً خطابياً شكروا فيه المملكة حكومة وشعبا، كما خصّوا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدعواتهم وشكرهم وأن يديم الله سلامه ورخاءه على المملكة وشعبها، فيما تخللت الحفل العديد من الكلمات المعبرة والأهازيج العفوية لمختلف فئات مدينة إبدان وما حولها ومسؤولي الصحة في المستشفى وولاية أويو.

يذكر أن الحملة الطبية ستتوجه خلال أقل من 48 ساعة إلى مدينة لافيا بولاية نصراوة لإجراء عمليات وفحوصات شبيهة بتلك التي أُجريت في “إبدان” على أن يستفيد منها جميع النيجيريين بمختلف أعراقهم وطوائفهم وفئاتهم والمقيمين في بلادهم.