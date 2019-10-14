صور.. الرياض تحتفي بـ ثقافات من روسيا بنظرة فنية جديدة

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الثقافة، أمس الاثنين، فعاليات ثقافية روسية، تحت مسمى “ثقافات من روسيا” في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وتضمنت الفعاليات معرض “الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات” الذي افتُتح بمشاركة عشرة فنانين قدّموا أعمالًا فنية نُفّذت عبر برمجيات في الحاسب الآلي بأسلوب يحتوي على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان والمشاهدين، بالإضافة إلى العديد من المشاركات المتميزة الأخرى التي تبين الثقافة السعودية والروسية.

يذكر أن وزارة الثقافة تنظم الفعاليات بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، للاحتفاء بروائع ما أنتجته الثقافة الروسية بتاريخها الإبداعي العريق، وتأكيدًا لعمق العلاقات التي تربط بين المملكة وروسيا.