صور.. انطلاق أكبر بطولة ألعاب إلكترونية بجامعة الملك خالد

صور.. انطلاق أكبر بطولة ألعاب إلكترونية بجامعة الملك خالد

2019/10/09
الساعة 10:09 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - فهد القحطاني - أبها

انطلقت بطولة الألعاب الإلكترونية، مساء اليوم الأربعاء، بجامعة الملك خالد بقريقر، ممثلة في نادي الألعاب الإلكترونية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بطولة bechampions، حيث تعد هذه البطولة أكبر بطولة ألعاب إلكترونية تشهدها منطقة عسير، وتستمر لمدة 4 أيام.

وشملت البطولة العديد من المنافسات، كان من أبرزها فيفا 19 وتيكن وأوفر واتش، إضافة إلى لعبة الجوال الشهيرة ببجي وغيرها من الألعاب، وخلال فترة إقامة البطولة سيكون هنالك العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة لها.

كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين في المنافسات بلغ مجموعها خمسين ألف ريال، وسيمنح الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى فرصة تمثيل فريق نادي أبها الرياضي في مجال الرياضات الإلكترونية من خلال هذه الفعاليات التي شارك فيها 500 متسابق، وحضرها أكثر من 1500 مشجع في اليوم الأول، فيما تضمنت البطولة قسمًا خاصًّا للتسجيل في دورات برمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية التي ينظمها نادي الألعاب الإلكترونية في جامعة الملك خالد.


هل قرأت هذا ؟
  • الإعلام المرئي والمسموع تصنف وتفسح 342 لعبة أبرزها Mortal Combat 11
    •
  • الأب المكلوم يروي الفاجعة.. كيف تسببت لعبة بلاي ستيشن في انتحار طفل؟
    •
  • استشاري طب نفسي يحذر من لعبة PUBG : إدمانها كارثة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم