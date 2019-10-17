صور.. انطلاق رالي القصيم الدولي بمشاركة 90 متسابقاً

المواطن - واس

أعطى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم, اليوم, شارة انطلاق المرحلة الاستعراضية لرالي القصيم الدولي للجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية, بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة, وذلك في مركز النخلة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وفور وصول سموه مقر الحفل, عُزف السلام الملكي, ثم ألقى الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل كلمة أكد من خلالها أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يشكل منعطفًا تاريخيًا في رياضة السيارات من خلال ما تشهده من تطور كبير بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وقال سموه: “إن هذا الرالي يعد أكبر مشاركة بتاريخ راليات المملكة وهذا الأمر يعطينا التفاؤل والأمل بنجاح استضافتنا لحدث عالمي كبير وهو رالي دكار الذي تستضيفه المملكة خلال يناير القادم وستكون نقلة نحو العالمية لرياضة السيارات بالمملكة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته انطلاق رالي القصيم وترؤسه اللجنة العليا المنظمة للرالي.

من جهته أعرب الأمير فيصل بن مشعل بن سعود, عن فخره واعتزازه بانطلاق رالي القصيم بمشاركة 90 متسابقاً من عدد من دول العالم, عادًا هذا العدد مقياس أساسي على الرغبة للمشاركة بمثل هذه الراليات الخادمة للمنطقة والوطن بشكل عام, مثنياً على جهود الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ومشرف عام الراليات بالمملكة عبدالله با خشب على هذه الترتيبات المهنية المقدمة في الرالي.

وقدم سموه الشكر والتقدير لمدراء الجهات الحكومية بالمنطقة ومنسوبيها كافة على هذا التكاتف في تقديم جميع التسهيلات خدمة للمنطقة وأهلها, مشيرًا إلى أن كل فعالية رياضية تخدم المنطقة وأبناءها مفخرة لها, مبديًا سعادته بوجود مشاركين دوليين على مستوى عالمي, سائلاً المولى عز وجل أن يحقق هذا الرالي الهدف المطلوب من إقامته.

بعد ذلك أعطى سمو أمير منطقة القصيم وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية شارة الانطلاق للمتسابقين لخوض المرحلة الاستعراضية بمنطقة وهطان جنوبي مدينة بريدة بمسافة 3,5 كلم, بمشاركة 90 سائقاً من 13 دولة من مختلف دول العالم, بحضور جماهيري حاشد وقوي من عشاق رياضة السيارات والراليات الصحراوية.

مما يذكر أن الرالي يستمر يومين، وسيخوض المُشاركون من خلاله يوم الجُمعة المرحلة الخاصة الثانية، ومسافتها 170 كلم، تنطلق من أم سدرة، بينما تُقام المرحلة الخاصة الثالثة يوم السبت، ومسافتها 200 كلم، تنطلق من الشماسية، ويُقام عقب انتهائها حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس على الفائزين.

حضر الحفل وكيل منطقة إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومشرف عام الراليات بالمملكة عبدالله باخشب, ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني, وعدد من المتسابقين والهواة.