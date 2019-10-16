صور.. تركي آل الشيخ يتفقد منطقة المربع بموسم الرياض

صور.. تركي آل الشيخ يتفقد منطقة المربع بموسم الرياض

2019/10/17
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صور لتفقد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة لمنطقة المربع في موسم الرياض.

وعلقت الهيئة على الصور بقولها: “متابعة مستمرة وإشراف مباشر من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ لمنطقة المربع في موسم الرياض”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

 

 


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