صور.. جراحة نادرة لزراعة ناب ذهبي لنمر مفترس!

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة.. عكف أطباء بريطانيون، على زراعة ناب ذهبي لنمر مفترس، وربما هذا التدخل الطبي لإنقاذ النمر يبدو غريبًا، لكن لا غرابة مع النبل الإنساني.

صحيفة “صن” البريطانية، أوردت الواقعة، حيث كان النمر، يعاني من تشقق في أحد أنيابه وقد ينكسر في أي وقت، ما سيجعله يعاني خلال تناول الطعام.

الخطر دفع الأطباء لإجراء جراحة عاجلة لزراعة ناب من الذهب داخل فم الحيوان المفترس.

وبحسب صحيفة صن البريطانية، فإن مركزًا طبيًّا متخصصًا لعلاج النمور، هو من أجرى الجراحة بـ ناب ذهبي على مرحلتين، للنمر البالغ من العمر 6 سنوات، ويزن 60 كيلو جرامًا.