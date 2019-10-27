صور.. دبَّة تهاجم سائحاً وتسلخه حياً دفاعاً عن أولادها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عانى سائح روسي من آلام مروعة، بعد أن هاجمته إحدى الدببة البنية، بينما كان يجمع السرطانات البحرية من على الشاطئ؛ ظناً منها أنه كان يهاجم أشبالها.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، إليكسي ايفانوفسكي، 36 عاماً، كان يزور جزر كوريل النائية، عندما تعرض لهجوم أنثى دب بالغة، حيث مزقت إحدى أذنيه، وسلخت فروة رأسه وتركت ظهره ممزقاً بسبب مخالبها.

وحاول الموجودون إبعاد الدبة التي كانت تحاول حماية أشبالها من هجوم محتمل، بإلقاء الحجارة عليها، وأصيب منهم رجل يُدعى “إلكسندر” في سبيل إنقاذ “إيفانوفسكي”، لكن لم تكن جروحه مهددة لحياته.

لم يمت “ايفانوفسكي” إثر هذا الهجوم مباشرة، إذ تم نقله إلى المستشفى، حيث وجد الأطباء أنه من الضروري بتر ساقه بسبب شدة جروحه، وتمت خياطة أذنه، إلا أنه لم ينجُ بعد محاولات الأطباء؛ إذ مات بعد 9 أيام إثر إصابته بنوبة قلبية.