صور.. سكان مخطط الرياض بجدة محاصرون بعد إقفال المدخل الوحيد

صور.. سكان مخطط الرياض بجدة محاصرون بعد إقفال المدخل الوحيد

2019/10/11
الساعة 11:22 صباحًا
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المواطن - فهد القحطاني - جدة

ناشد عدد كبير من سكان مخطط الرياض بمدينة جدة الجهات المسؤولة فتح المداخل المؤدية للمخطط بعد قيام فرع وزارة الطرق والمرور بإقفال المدخل الرئيسي للحي الذي يعد من أكبر المخططات بمدينة جدة.

وأوضح الأهالي أن هذا المخطط ينقسم إلى خمسة أجزاء كل جزء يمثل مخططًا مستقلًا، ومع ذلك لا يوجد لهذا المخطط سوى مدخل واحد فقط ولكن تم إغلاقه من قبل المرور والنقل.

وذكر المواطنون أن إغلاق هذا المدخل الوحيد للحي تسبب في معاناة كبيرة يوميًا حيث يقطعون مسافة 15 كم ذهابًا حتى أقرب دوران وعودة 15 كم ليصلوا إلى منازلهم لتصبح المسافة 30 كم.

وذكروا أيضًا أنه يوجد بالمخطط مجمعات مدارس ومستوصف، ما يستدعي تسهيل حركة وصول الطلاب والموظفين، مطالبين بإيجاد حل لمعاناتهم المستمرة منذ 3 سنوات وفتح مداخل ودورانات للمخطط لاحتياجه إلى أكثر من مدخل رئيسي من الشارع العام المؤدي إلى عسفان.


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