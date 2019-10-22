صور.. طارق التايب يدعم الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم الزعيم السابق، الليبي طارق التايب على حضور مباراة الهلال ضد السد القطري من المدرجات، لمؤازرة الأزرق في المواجهة الآسيوية.

ويلعب الهلال ضد السد القطري، بعد قليل، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الزعيم السابق، طارق التايب في محيط الرعب، وأشادت الجماهير بحرص اللاعب على دعم الفريق خلال مباراة الهلال ضد السد القطري.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، صورًا لنجم الزعيم السابق في مدرجات محيط الرعب، وعلق قائلًا: “خمِّنوا من انضم إلينا في المدرجات، طارق التائب يتواجد لدعم الهلال في مباراة اليوم”.

وكان طارق التايب قد حرص على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بالأمس، لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.