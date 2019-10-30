صور.. عبارات طريق محايل بارق بلا مصدات والأهالي يطالبون بحل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

اشتكى عدد من المواطنين من عدم إنشاء حواجز خرسانية ومصدات دائمة للعبارات المخصصة لتصريف مياه الأمطار على امتداد الطريق الرابط بين بمحافظتي محايل وبارق والطريق المؤدي إلى مركز تهامة بللسمر وبللحمر والذي يخترق مثلث ترقش.

وأوضح عدد من مستخدمي الطريق أن بقاء هذه العبارات والتي تقع على طريق دولي بدون إنشاء الحواجز الخرسانية قد يتسبب في وقوع الحوادث المرورية وذلك كون الطريق يشهد كثافة مرورية عالية على مدار الساعة حيث إنه يؤدي إلى عدد من المدارس وإلى جامعة الملك خالد فرع تهامة.

وطالب مستخدمو الطريق من الجهات المختصة ضرورة إنشاء مصدات خرسانية دائمة وذلك للمساهمة في الحفاظ على حياة مستخدمي وسالكي الطريق.