صور.. كيف تصنعين لأطفالك صلصالًا صحيًّا في المنزل ؟

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الصلصال ربما هو اللعبة الأمتع والأكثر فائدة بيد الأطفال والكبار، على حد سواء، فهو قادر على التشكل وخلق عالم مرح مليء بالألوان.

موقع “home science tools”، هو أحد المواقع المتخصصة في صنع وتعلم كل شيء في المنزل، والذي أورد طريقة صنع يدوي للصلصال في المنزل وبطريقة صحية آمنة.

طريقة عمل الصلصال بالغراء:

– في وعاء يمزج حوالي نصف زجاجة من الغراء ونصف كوب ماء.

– إذا كنت تريد الصلصال الملون، يضاف ألوان الطعام إلى مزيج الغراء والماء.

– يقلب المزيج جيدًا.

– يضاف ¼ كوب من محلول الصوديوم Tetraborate Borax إلى مزيج الغراء والماء ويحرك ببطء.

– عندها يبدأ الصلصال في التكوّن فورًا.

– يعجن الصلصال بقدر الإمكان، ثم احفره واعجنه بيديك حتى يصبح أقل لزوجة.

– تعتبر هذه خطوة فوضوية ولكنها ضرورية لأنها تسمح للمركبتين بالتداخل تمامًا.

– يخزن الصلصال في كيس من البلاستيك في الثلاجة للحفاظ عليه.

طريقة عمل الصلصال بالكحول:

– يوضع ½ كوب من محلول كحول البولي فينيل (PVA) في وعاء.

– إذا كنت تريد الصلصال الملون تضاف ألوان الطعام إلى محلول PVA ويحرك بعصا.

– تضاف ملعقتان صغيرتان من محلول رباعي الصوديوم (Borax) في محلول PVA ويقلب ببطء.

– بمجرد تشكيل الصلصال، يمكنك اللعب به، ولكن يجب تجنب أكله.

– يستمر الصلصال لفترة أطول إذا غلفته في كيس من البلاستيك وأبقيته في الثلاجة.

– ويمكن إضافة كرات الفوم الصغيرة، والجليتر لإضافة سحر خاص للصلصال.