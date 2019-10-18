صور.. متظاهرو لبنان أحرقوا الإطارات والتقطوا السيلفي ودخنوا الشيشة

المواطن - متابعة

أضرم لبنانيون النار في إطارات المركبات في العديد من الأحياء في العاصمة بيروت وتصاعد الدخان في أكثر من ضاحية فيما ناشد الدفاع المدني المتظاهرين بعدم التعرض لرجاله أثناء إسعاف المصابين.

وأعلنت قوات الأمن إصابة 60 من عناصرها ليلة أمس فيما تجددت اليوم الدعوات للنزول إلى الشوارع احتجاجًا على الفساد والتضخم وارتفاع الأسعار.

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجًا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.