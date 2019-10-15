صور.. مجهول يضرم النيران في مرمى البلدية القديم بأحد رفيدة

صور.. مجهول يضرم النيران في مرمى البلدية القديم بأحد رفيدة

2019/10/15
الساعة 3:31 مساءً
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المواطن – فهد القحطاني – أحد رفيدة

باشرت فرق الطواري من البلدية والدفاع المدني بأحد رفيدة اليوم الثلاثاء حريقًا وقع في مرمى قديم للنفايات بالمحافظة إثر قيام مجهول بإضرام النار في بعض النفايات بالموقع مما أثار تساؤلات عدد من المواطنين عن أسباب الدخان الكثيف المتصاعد في الفضاء.

وقالت بلدية أحد رفيدة لـ “المواطن”: إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019م قام فاعل مجهول بإشعال النيران في أثاث ومخلفات للبناء في مرمى النفايات القديم الواقع على الطريق الرابط بين محافظة أحد رفيدة ومركز الفرعين وكان الحريق في مساحة محدودة حيث ارتفع الدخان إلى السماء ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية إلا أن سرعة الرياح زادت من انتشار الدخان.

وتابعت أنه على الفور باشرت فرق الطوارئ من البلدية والدفاع المدني في إطفاء النيران والسيطرة على الحريق في وقت قياسي من خلال تفعيل خطة الطوارئ بالبلدية والتي شاركت البلدية بالكوادر البشرية والمعدات والآليات وفرق ميدانية من البلدية وعدد من المعدات والآليات وتطبيق الطمر الصحي للموقع بالكامل بعد إطفاء الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى ومحاصرة وإخماد الحريق.


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