صور.. محمد العرب: اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي
حصل على الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية

صور.. محمد العرب: اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي

2019/10/19
الساعة 3:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

حصل الإعلامي محمد العرب المراسل الحربي والإعلامي بقناتي العربية والحدث، على رسالة الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وقال العرب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هذا سبب الإجازة لمن كان يسأل..؟

الحمد لله… اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي… الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية عن رسالة (أثر نظرية الفوضى الخلاقة على الأمن العربي) بكل الميادين.

وحصل الإعلامي محمد العرب على الدكتوراه من “دائرة التعليم الخاص بمجلس التنمية الاقتصادي بالتعاون مع وزارة التعليم المصرية (جامعة عين شمس)”.

 

 


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. سفير الحزم محمد العرب يروي قصص البطولة من ميدان الشرف في اليمن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم