صور.. محمد العرب: اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي

المواطن - الرياض

حصل الإعلامي محمد العرب المراسل الحربي والإعلامي بقناتي العربية والحدث، على رسالة الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وقال العرب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هذا سبب الإجازة لمن كان يسأل..؟

الحمد لله… اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي… الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية عن رسالة (أثر نظرية الفوضى الخلاقة على الأمن العربي) بكل الميادين.

وحصل الإعلامي محمد العرب على الدكتوراه من “دائرة التعليم الخاص بمجلس التنمية الاقتصادي بالتعاون مع وزارة التعليم المصرية (جامعة عين شمس)”.