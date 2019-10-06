صور.. مسجد ابن عفان يشكو الإهمال وعدم الصيانة.. والشؤون الإسلامية لم ترد؟

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالسهي في جازان من الإهمال وعدم الصيانة الدورية للمسجد ونظافته وعدم إصلاح التكييف والإضاءة والصوتيات والتشققات منذ فترة طويلة.

عدم الصيانة

وفي تصريحات خاصة لـ”المواطن” تحدث الأهالي قائلين إن المسجد من المساجد الكبيرة ولكن تنعدم فيه الصيانة بشكل كبير وكامل وخاصة في الإضاءة داخل المسجد وأيضًا الفرشات الأرضية للمسجد وأيضًا التكييف منذ افتتاحه مما أدى إلى استياء المصلين فيه وخاصة في أوقات الظهيرة حيث تشدد درجات الحرارة وأيضًا كثرت الأعطال في الصوتيات وأصبح من الصعب إقامة الأذان والإقامة في بعض الأحيان.

أعطال دورات المياه

وبيّن الأهالي أن” دورات المياه أصبحت غير مهيأة للوضوء فيها وكثرت الأعطال في الأبواب والمغاسل وأصبح الدخول إليها صعب جدًا وأيضًا كثرت الانهيارات والتشققات منذ فترة علمًا بأننا طالبنا بالصيانة الدورية لها، ولكن لا حياه لمن تنادي مع أن الحكومة اهتمت ودعمت بيوت الله وذلك من أجل إقامة شعائر الله فيها”.

تساقط الرخام

وأشار الأهالي ومرتادو مسجد عثمان بن عفان أن الرخام المتواجد في المنارة بدأ في التساقط على المارة مما أدى إلى تخوف على المصلين من الأطفال وكبار السن وحدوث كارثة إنسانية لا سمح الله وأن هذا التساقط يزداد يومًا بعد يوم وقد تتفاقم هذه المشكلة ولاحظنا غياب الجهات المعنية بشكل كبير وعدم تفقد أغلب مساجد الإسكان ولا نعلم متي سوف يتم إصلاح هذه المشكلة

الشؤون الإسلامية تتجاهل المطالب

” المواطن ” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ محمد كريري أكثر من مرة خلال عشرة أيام والذي التزم الصمت ولم يتم الرد .

وناشد أهالي إسكان السهي ومرتادو مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه عبر” المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة توفير الصيانة الدورية لبيوت الله والمستلزمات النظافة والإضاءة والصوتيات والفرشات والصيانة الدورية لدورات المياه مثمنين الجهود المبذولة من قبل حكومتنا الرشيدة حفظها الله والمسؤولين في الوزارة والمنطقة والاهتمام ببيوت الله.