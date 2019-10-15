صور نادرة لزيارة الملك فيصل لروسيا قبل 87 عاماً
تزامناً مع زيارة فلاديمير بوتين للمملكة..

صور نادرة لزيارة الملك فيصل لروسيا قبل 87 عاماً

2019/10/15
الساعة 9:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية، عبر حسابها الرسمي، صوراً نادرة من زيارة الملك فيصل لروسيا قبل نحو 87 عاماً، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

وأظهرت إحدى الصور التي يعود تاريخها لعام 1932 (1351 هـ)، الملك فيصل مع مسؤولين روس، وأظهرت صورة ثانية الملك الراحل عند قصر غوفسكي الكبير في روسيا التي كانت تشكل وقتها الاتحاد السوفيتي.

وظهر الملك فيصل الذي كان منصبه آنذاك نائباً لملك الحجاز في صورة ثالثة، مع رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس السوفييت الأعلى ميخائيل كالنين.


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