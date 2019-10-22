صور.. ورد وسيلفي في استقبال جروس لدى وصوله جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل المدرب السويسري كريستيان جروس إلى جدة، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر حساب النادي الأهلي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول جروس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وسط حضور عدد من الجماهير، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وتواجد برفقة المدرب السويسري جروس في المطار، اثنان من الجهاز الفني المساعد الفرنسي شيخ بوزيان والإنجليزي كونلي أودي، بالإضافة إلى المنسق الإداري محمد بارباع.

ومن المقرر أن يقود جروس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحزم، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.