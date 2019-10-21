صور.. وضع صناديق على رؤوس الطلاب لمنع الغش!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اعتذرت مدرسة في الهند، بعد ظهور صور لطلاب يرتدون صناديق من الكرتون على رؤوسهم خلال الامتحان؛ لمنع الغش.

تم التقاط الصور من داخل إحدى مدارس ولاية كارناتاكا أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء، حيث تتضمن فتحات تسمح للطلاب رؤية مكاتبهم وأوراق الامتحان فقط.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهندية الأمر بأنه امتهان لكرامة الطلاب، ومن جهة أخرى بررت المدرسة ذلك قائلة إن التجربة كانت اختيارية، وأنهم أبلغوا الوالدين مقدما، ولم يشارك فيها سوى الطلاب الذين لديهم موافقة الوالدين، ومن بين 72 طالباً في الامتحانات، شارك 56 فقط.

وكانت واجهت المدرسة مشكلة غش واسعة في العام الماضي، ما أدى إلى ابتكار طريقة جديدة لمكافحة الغش مثل الصناديق، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن.