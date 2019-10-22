صور وفيديو.. المعيوف يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف، بشكل لافت خلال مباراة الهلال والسد القطري، ليقود الأزرق إلى التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ولعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/5.

المعيوف يتألق:

وعلى الرغم من اهتزاز شباك المعيوف بـ4 أهداف خلال مباراة الهلال والسد القطري، إلا أنه خطف الأنظار في المواجهة الآسيوية، وأنقذ أكثر من فرصة خطيرة؛ كادت أن تُطيح بالزعيم من البطولة.

وأثنت الجماهير، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أداء المعيوف في مباراة الهلال والسد القطري، خاصة بعدما أنقذ فرصة خطيرة في الدقيقة 95، ليحافظ على النتيجة ويتأهل الزعيم.

ونشر الإعلامي أحمد الجدي صورة لحارس الزعيم، وعلق قائلًا: “تعرض للكثير من الضغوطات… الانتقادات.. ورغم الرباعية اليوم.. لكنه رجل المباراة بلا منازع.. المعيوف يظهر بشكل مميز في الآسيوية”.

وتغنى الكاتب الرياضي فهد الروقي بمستوى حارس الهلال عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وقال: “كان سدًّا منيعًا وصانع لعب ماهر ومفتاح بداية الهجمة”.

وأشاد نجم الهلال السابق سامي الجابر بمستوى المعيوف في المباراة، وقال: “حضور مميز للمبدع المعيوف ليس فقط بالذود عن المرمى بل تنفيذ جمل رائعة في بناء الهجمات التي تنطلق من أقدامه ما يدل على عمل فني مميز”.

وفي السياق ذاته، علق الكاتب الرياضي سلطان رديف على أداء حارس الزعيم، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف لإم”، قائلًا: “عبدالله المعيوف هو من أنقذ الهلال، وهو نجم مباراتي الذهاب والإياب برأيي”.