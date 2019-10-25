صور.. 10 سيارات من المستقبل تتنافس في معرض طوكيو موتور.. إحداها من الخشب

أبهر معرض طوكيو للسيارات 2019 الحضور والمتابعين، إليك جولة خاصة لأبرز طرازات السيارات من المستقبل:
1- سوزوكي WAKU SPO :
سيارة هجينة، ببابين، وتضم عناصر تصميم يمكن تبديلها وفقاً للتفضيل الشخصي، مثل المصابيح الأمامية، والمرايا الجانبية.
2- لكزس LF-30:
أول سيارة كهربائية بشكل كامل من Lexus، ولها تصميم غير تقليدي في أبواب السيارة، مع أدوات في السيارة تتميز بخاصية اللمس، وتصل سرعتها إلى 124 ميلاً في الساعة.
3- سيارة ساشيمي بالطاقة الشمسية:
تمكنت اليابان من تسخير قوة الشمس في هذه السيارة.
4- ميتسوبيشي MI-TECH:
تأتي السيارة دون أبواب، أو سقف، وبمقعدين، وإطارات كبيرة الحجم، و4 محركات.
5- نيسان Ariya:
يوضح هذا النموذج لغة التصميم الجديدة والمستقبلية لطراز نيسان.
6- تويوتا E-Racer:
سيارة رياضية أنيقة آتية من الواقع الافتراضي.
7- سيارة من الخشب:
صدق أو لا تصدق، هذه السيارة مصنوعة من الخشب، ويقوم الباحثون اليابانيون حالياً بتجريب مادة مصنوعة من لب الخشب تزن خمس وزن الفولاذ، ومع ذلك فهي أقوى ب 5 مرات.
8- ميتسووكا اوروشي:
قد تتغلب على الفيراري في المستقبل.
9- البينا B3:
محرك 6 سلندر، وسرعة قصوى 303 كيلومترات في الساعة.
10- إيسوزو FL IR:
مستوحاة من هيكل سمكة القرش، وهيئة الروبوتات.