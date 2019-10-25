صور.. 10 سيارات من المستقبل تتنافس في معرض طوكيو موتور.. إحداها من الخشب

صور.. 10 سيارات من المستقبل تتنافس في معرض طوكيو موتور.. إحداها من الخشب

2019/10/25
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيأخبار السيارات, حصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

أبهر معرض طوكيو للسيارات 2019 الحضور والمتابعين، إليك جولة خاصة لأبرز طرازات السيارات من المستقبل:

1- سوزوكي WAKU SPO :

سيارة هجينة، ببابين، وتضم عناصر تصميم يمكن تبديلها وفقاً للتفضيل الشخصي، مثل المصابيح الأمامية، والمرايا الجانبية.

2- لكزس LF-30:

أول سيارة كهربائية بشكل كامل من Lexus، ولها تصميم غير تقليدي في أبواب السيارة، مع أدوات في السيارة تتميز بخاصية اللمس، وتصل سرعتها إلى 124 ميلاً في الساعة.

3- سيارة ساشيمي بالطاقة الشمسية:

تمكنت اليابان من تسخير قوة الشمس في هذه السيارة.

4- ميتسوبيشي MI-TECH:

تأتي السيارة دون أبواب، أو سقف، وبمقعدين، وإطارات كبيرة الحجم، و4 محركات.

 

5- نيسان  Ariya:

يوضح هذا النموذج لغة التصميم الجديدة والمستقبلية لطراز نيسان.

6- تويوتا E-Racer:

سيارة رياضية أنيقة آتية من الواقع الافتراضي.

 

7- سيارة من الخشب:

صدق أو لا تصدق، هذه السيارة مصنوعة من الخشب، ويقوم الباحثون اليابانيون حالياً بتجريب مادة مصنوعة من لب الخشب تزن خمس وزن الفولاذ، ومع ذلك فهي أقوى ب 5 مرات.

8- ميتسووكا اوروشي:

قد تتغلب على الفيراري في المستقبل.

9- البينا B3:

محرك 6 سلندر، وسرعة قصوى 303 كيلومترات في الساعة.

10- إيسوزو FL IR:

مستوحاة من هيكل سمكة القرش، وهيئة الروبوتات.

 


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