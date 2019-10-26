صور.. 5 كيلو مترات من السعادة عبر سباق الألوان في الرياض

المواطن - الرياض

تداول العديد من المواطنين صورًا من سباق الألوان الذي أقيم صباح اليوم الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وابتهج المواطنون بهذه الفعالية وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة فيها، معتبرين أن هذا اليوم هو يوم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وأقيم سباق الألوان على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، لينثر ألوان البهجة والسرور في شوارع مدينة الرياض.

وحلّ سباق الألوان ضيفًا على أكثر من 40 دولةً واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق حول العالم، حيث يعد سباقًا دون توقيت ينغمس فيه آلاف المتسابقين من رؤوسهم حتى أقدامهم بألوان مختلفة على مضمار طوله خمسة كيلو مترات، قبل بلوغهم خط النهاية للفوز بميدالياتهم، وما من قاعدة للمشاركة في هذا السباق الغني بالألوان، سوى أن يمضي المشاركون وقتًا ممتعًا ويجتازوا خط النهاية مخضّبين بالألوان والمرح.

ويمثل هذا الحدث مناسبة مثالية للاحتفاء بالصحة والسعادة والاستقلالية، حيث تدعم هيئة الترفيه، هذه الفعالية في إطار جهودها المتواصلة لإثراء أنماط حياة المواطنين انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنموية، حيث ينظم السباق الأول في إطار فعاليات موسم الرياض الذي يعد أكبر حدث ترفيهي في العاصمة السعودية، ويتضمن عددًا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء وغيرها من الفعاليات.