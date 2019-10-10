صور.. 7 وفيات و3 إصابات في تصادم مروع على طريق الرياض تندحة

صور.. 7 وفيات و3 إصابات في تصادم مروع على طريق الرياض تندحة

2019/10/10
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

أسفر حادث تصادم مروع على طريق الرياض تندحة عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم على طريق الرياض تندحة بين سيارتين مما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة ١٦:٤٣ عصر اليوم، توجهت أربع فرق إسعافية في زمن استجابة ٤ دقائق واتضح وجود ثلاث إصابات، و٧ حالات متوفاة من عائلة واحدة.

وأردف: من ضمن الإصابات إصابة خطيرة نقلت لمستشفى الحياة الوطني وإصابتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.


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