ضبط 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل

المواطن - متابعة

أعلنت الخارجية الأردنية ضبط 7 أشخاص أجانب حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، بحسب وكالة “بترا” الرسمية: إن سبعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا فجر اليوم عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل؛ بهدف البحث عن عمل، وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليهم.

ونفى القضاة أن يكون أيٌّ منهم يحمل الجنسية الأردنية، متابعًا أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه؛ للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته.